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Порывы ветра усилились в столичных аэропортах днем в воскресенье
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Порывы ветра усилились в столичных аэропортах днем в воскресенье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» в воскресенье днем зафиксировали сильные порывы ветра до 11 метров в секунду, относительная влажность в столице понизилась, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Температура воздуха в Москве продолжает повышаться, и в 12 часов она составила от плюс 23,6 градуса в районе Внуково, до плюс 25,3 на Балчуге. При переменной облачности дождя нет, ветер восточного и северо-восточного направлений дует со средней скоростью 2-4 метров в секунду, во «Внукове» и «Шереметьеве» порывы до 11 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Атмосферное давление неизменно — 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха понизилась до 59-67%.
Ранее синоптики объявили в Московском регионе «желтый» уровень опасности погоды на воскресенье из-за грозы, дождя и сильного ветра.
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