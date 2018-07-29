Ещё
Человек погиб во время пожара в Отрадном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Человек погиб во время пожара в Отрадном 

Ivyborg.ru 15 часов назад
Обгоревшее тело обнаружено после пожара в Кировском районе Ленинградской области.
Пожар произошел 28 июля в заброшенном доме в Отрадном, на улице 1-я линия.
После тушения спасатели нашли останки человека. Причины его смерти устанавливаются.
Ivyborg.ru: последние новости
В жилом доме в Приозерске взорвался газ Девять спасателей ищут пропавшего в горах КБР альпиниста из Санкт-Петербурга Ферма полыхала два часа в Сланцевском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?34
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
ОБСЕ хочет в Крым3
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле4
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение