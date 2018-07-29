Ещё
Частный дом в новой Москве загорелся от удара молнией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Частный дом в новой Москве загорелся от удара молнией 

РИАМО 42 минуты назад
Частный трехэтажный дом загорелся в поселке Кокошкино новой Москвы после удара молнии, сообщает «Интерфакс».
«После удара молнии в поселке Кокошкино загорелась крыша трехэтажного частного дома, площадь пожара выясняется», — сказал осведомленный источник.
По его словам, информация о пострадавших при произошедшем пожаре уточняется. На месте возгорания работали экстренные службы города.
Сильные дожди с грозами прошли в Московском регионе в минувшие сутки. Только за последнюю ночь выпало около 50% месячной нормы осадков.
РИАМО: последние новости
Более 10 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки В МЧС опровергли информацию об эвакуации из здания ТЦ на юге Москвы Одним из погибших при крушении самолета в Подмосковье может быть чемпион мира по аэроакробатике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные отреагировали на новость об инциденте с катером161
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»181
Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей29
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной26
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры58
Видео
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
03:25
Военные отреагировали на новость об инциденте с катером
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
03:25
Путин отметил успехи ВМФ России
Войска Армия
03:49
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры
Экономика
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
02:04
Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение