Вы все еще не верите в изменение климата?

Пожары, наводнения, засуха, аномальная жара — изменение климата с каждым днем все больше заставляет чувствовать свое влияние. В прошлом году природные катаклизмы по всему миру повлекли за собой экономические потери в размере 353 миллиардов долларов. 2017 год в то же время стал третьим самым жарким годом за мировую историю метеонаблюдений с 1880 года. В этом году в разных странах мира тоже происходят стихийные бедствия, которые унесли и продолжают уносить жизни многих людей.

Швеции сгорело 25 тысяч гектаров леса

Лесные пожары, вспыхнувшие в 80 разных точках Швеции из-за аномальной жары, уничтожили около 25 тысяч гектаров леса. В то время как в летние месяцы температура воздуха в Швеции составляет в среднем 23 градуса, в этом году столбики термометров превысили 30 градусов впервые в истории страны. Засуха побила 74-летний рекорд, Швеция переживает самое жаркое лето за последние 66 лет. Аномальная жара влечет за собой лесные пожары. Ущерб от них достиг 600 миллионов шведских крон, то есть около 300 миллионов турецких лир. Тысячи людей в округах Евлеборг, Джамтланд и Даларна из-за пожаров были вынуждены покинуть свои дома.

Стокгольме — самое жаркое лето за 260 лет В Швеции метеонаблюдения ведутся с 1756 года. Первый температурный рекорд для июля был побит в 1994 году, когда воздух прогрелся до 21,5 градуса. А в июле 2018 года наблюдается небывалая в истории страны жара. Эксперты, отмечая, что в Стокгольме установилось самое жаркое лето за последние 260 лет, прогнозируют дальнейшее повышение температуры. Ожидается, что прежде всего в Стокгольме и Упсале температура воздуха превысит 30 градусов. Больше всех на жару жалуются фермеры, которым из-за засухи становится трудно прокормить скот.

Японии объявлено стихийное бедствие

Число погибших из-за сильной жары, во власти которой оказалась Япония, на прошлой неделе достигло 65 человек. Японское метеорологическое агентство объявило эти погодные условия стихийным бедствием. В заявлении агентства отмечалось, что в некоторых районах наблюдаются беспрецедентно высокие температуры, этот наплыв жары представляет реальную угрозу для жизни. Из-за аномальной жары в Японии за прошедшие недели были госпитализированы 22 тысячи человек. Половина всех доставленных в больницы — пожилые люди. На прошлой неделе в городе Кумагая температура воздуха достигла 41 градуса — это самая высокая температура в Японии за всю историю наблюдений. В Токио температура воздуха тоже впервые в истории города составила 40 градусов. Пока ничто не указывает на то, что жара спадет, заявляет японское метеорологическое агентство. Власти предупреждают, что и в августе температура воздуха составит 35 градусов и выше. Между тем мощные ливни, охватившие запад и центральную часть страны в начале июля, спровоцировали наводнения и оползни, в результате которых 80 человек погибли, более 40 — пропали без вести. Потери населения из-за наводнений и оползней были зафиксированы в таких регионах, как Хиросима, Эхиме, Окаяма, Ямагути, Киото Гифу , Шига, Хиого, Кочи и Фукуока . В 19 регионах страны, пострадавших от ливней, 5,9 миллиона человек было приказано или рекомендовано эвакуироваться.

Лесные пожары, вспыхнувшие в Восточной Аттике в Греции, не только превратили в пепел тысячи дёнюмов (мера площади, равная 919,3 квадратных метра — прим. пер.) лесных участков, бесчисленное множество домов и автомобилей, но и к настоящему моменту унесли жизни по меньшей мере 74 человек. Пожар, который начался по неизвестным причинам в лесной зоне в районе Мати, где находятся дачи афинян, отели и туристические объекты, за короткое время распространился и перекинулся на жилые массивы.

Мощные ливни в Стамбуле

Ливни в Стамбуле — тоже одно из последствий изменения климата. Турция — в числе лидеров среди стран, которые окажутся под наибольшим воздействием климатических изменений. Больше всего они коснутся таких регионов, как Средиземноморский бассейн и территории близ Мраморного моря. Сегодня уровень озеленения центра Стамбула составляет 3-4%. А это приводит к тому, что дождь тут же образует бурные потоки и провоцирует наводнение. Эксперты отмечают, что в ближайшее время изменение климата может давать о себе знать в виде внезапных ливневых дождей, аномальной жары, аномального холода и аномальной засухи; утверждается, что в Турции температура повысится на 2-3 градуса, в мире — на 4-5 градусов. Это, несомненно, будет сопровождаться новыми природными явлениями, последствия которых мы не можем предсказать. Тема адаптации к изменению климата уже давно для всех должна стать основной повесткой дня…

Люди во время сильнейшего ливня в Берлине

330 природных катастроф

В докладе компании AON, посвященном оценке погоды, климата и стихийных бедствий, отмечается, что в 2017 году в мире произошло по меньшей мере 330 разных природных катастроф. Географическое распределение экономических потерь от этих событий выглядит следующим образом:

— ураган «Харви» и неблагоприятные погодные условия в Америке — около 100 миллиардов долларов;

— ураганы «Мария» и «Ирма» на Карибских островах — около 120 миллиардов долларов;

— лесные пожары в Америке — около 13 миллиардов долларов;

— наводнения и тайфун «Хато» в Китае — около 15,5 миллиарда долларов;

— засуха в Южной Европе — около 6,6 миллиарда долларов;

— землетрясение в Мексике — около 4,5 миллиарда долларов;

— лесные пожары в Португалии ЮАР — около 250 миллионов евро.

В Турции в 2017 году вспыхнуло 147 лесных пожаров

В 2017 году в Турции тоже произошло много природных катастроф. Из них дольше всего на повестке дня страны оставались лесные пожары в Эгейском и Средиземноморском регионах, а также дожди с градом и наводнения в Мраморноморском регионе. По данным министерства лесных и водных ресурсов, в 2017 году в стране произошло 147 лесных пожаров. Наряду с уничтожением живой природы лесные пожары в Измире, Чанаккале, Каше, Аланье и Мерсине нанесли удар и по таким видам экономической деятельности, как сельское хозяйство, туризм, животноводство. Общий ущерб от ливневых дождей с градом и наводнений, произошедших с разницей в одну неделю в конце июля 2017 года в Мраморноморском регионе и особенно в Стамбуле, составил 700 миллионов турецких лир.

Мы опять превысили норму раньше

На днях научно-исследовательская организация «Глобальная сеть экологического следа» (Global Foodprint Network) объявила о новом побитом рекорде: ресурсы, которые Земля способна воспроизвести за год, были израсходованы за 212 дней. В заявлении было отмечено, что в этом году Всемирный день экологического долга сдвинут на два дня вперед и приходится на 1 августа. А это означает, что такие ресурсы Земли, как углерод, продукты питания, вода, почва, древесина, люди потребляют в разрушительных объемах.