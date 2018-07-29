Синоптики предупредили о том, что до конца суток 30 июля на Черноморском побережье Кубани возможно формирование смерчей, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Опасность формирования смерчей прогнозируется на участке от Анапы до Магри.
Также будут сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с.
Спасатели предупреждают: в непогоду лучше по возможности оставаться дома, при порывах ветра не нужно ходить под деревьями, рекламными щитами, в местах, где есть порванные электрические провода. В грозу не рекомендуется купаться в водоемах. В случае ЧС нужно обращаться за помощью по телефону 101.