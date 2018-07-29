На Черноморском побережье Кубани возможно формирование смерчей

Опасность формирования смерчей прогнозируется на участке от Анапы до Магри.

Также будут сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

Спасатели предупреждают: в непогоду лучше по возможности оставаться дома, при порывах ветра не нужно ходить под деревьями, рекламными щитами, в местах, где есть порванные электрические провода. В грозу не рекомендуется купаться в водоемах. В случае ЧС нужно обращаться за помощью по телефону 101.