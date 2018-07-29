Землетрясение произошло в Индонезии

Есть жертвы и разрушенные дома.

Землетрясение, которое произошло в Индонезии , привело к гибели людей. Так, в настоящий момент есть информация, что в результате природного катаклизма погибли три человека.

По сведениям агентства по предотвращению стихийных бедствий страны, погибли местные жители на острове Ломбок.

Установлено, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло близ города Матарам

Debu beterbangan akibat longsor dari puncak Gunung Rinjani akibay diguncang gempa 6,4 SR. Aparat masih melakukan pendataan. Pendakian ditutup. pic.twitter.com/Xw3yApUpWU

— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 июля 2018 г.

Точного числа людей, погибших при землетрясении, сейчас нет.