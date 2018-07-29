Ещё
В Индонезии при землетрясении на острове Ломбок погибли три человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Индонезии при землетрясении на острове Ломбок погибли три человека 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Pixabay/Wikimedia Commons
В результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли три человека. Об этом сообщает Channel NewsAsia.
По данным телеканала, из-за землетрясения были разрушены множество строений.
Как отмечается, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.
При этом землетрясение также ощущалось на индонезийском курортном острове Бали.
Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 7 километров в непосредственной близости от вулкана Ринджани.
Газета.Ru: последние новости
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 10 В Азербайджане произошел взрыв Около десятка пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипалей появились новые детали74
«Нет доказательств»: В Бундестаге поддержали РФ213
Украинские националисты устроили побоище с полицией43
Лавров ответил на требование Армении290
Гигантская акула напала на отдыхающих в Китае8
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение