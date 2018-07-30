Гроза задержала 10 тысяч пассажиров в аэропорту Китая 

Десять тысяч пассажиров застряли в международном аэропорту китайского Нанкина. Причиной стала гроза. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Стихия бушует на востоке страны.
Непогода привела к отмене и задержке около 130 внутренних рейсов. Это порядка 80% от общего числа полетов.
Метеорологи сообщили, что проливные дожди продолжатся до позднего вечера понедельника, 30 июля.
Дальнейшая информация уточняется. Сведений о происшествиях нет.
Аэропорт является главной пассажирской артерией. Гавань обслуживает город Нанкин и населенные пункты в дельте реки Янцзы. Мегаполис расположен в менее чем в 300 километрах от Шанхая, что дает возможность туриста посетить сразу два города.