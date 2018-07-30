Гроза задержала 10 тысяч пассажиров в аэропорту Китая

Десять тысяч пассажиров застряли в международном аэропорту китайского Нанкина . Причиной стала гроза. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Стихия бушует на востоке страны.

Непогода привела к отмене и задержке около 130 внутренних рейсов. Это порядка 80% от общего числа полетов.

Метеорологи сообщили, что проливные дожди продолжатся до позднего вечера понедельника, 30 июля.

Дальнейшая информация уточняется. Сведений о происшествиях нет.