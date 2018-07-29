Ещё
В Азербайджане произошел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Азербайджане произошел взрыв 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В городе Сумгаит в результате взрыва на автомобильной парковке пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, пострадавшие получили ожоги.
Как отмечается, из-за взрыва на парковке загорелись два автомобиля.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Пекине произошел взрыв около здания американского посольства.
Как отмечалось, в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедший у американского посольства в Пекине взрыв «единичным инцидентом».
Газета.Ru: последние новости
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 Жертвами муссонных дождей в Индии стали почти 50 человек Следы аварии на Фукусиме нашли в семилетнем вине
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган пригрозил США потерей3
В Госдуме обрадовали россиян183
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин425
В МИД высмеяли декларацию США по Крыму81
Лавров ответил на требование Армении260
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение