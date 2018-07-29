В Азербайджане произошел взрыв 

В городе Сумгаит в результате взрыва на автомобильной парковке пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, пострадавшие получили ожоги.
Как отмечается, из-за взрыва на парковке загорелись два автомобиля.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Пекине произошел взрыв около здания американского посольства.
Как отмечалось, в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедший у американского посольства в Пекине взрыв «единичным инцидентом».