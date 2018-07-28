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Срочно: Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в море Флорес
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Срочно: Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в море Флорес 

ИА Синьхуа 28 июля 2018
Нью-Йорк, 28 июля /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 6,0 по шкале Рихтера произошло в море Флорес. Об этом сегодня сообщила Геологическая служба США. —0—
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