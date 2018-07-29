Жители Верхнего Тагила остались без света

"Мы знаем, что свет в Верхнем Тагиле отключен во всех домах. Связаться с диспетчерами не можем из-за отсутствия электричества", — сказала диспетчер.

Диспетчер пожарной части Верхнего Тагила, располагающейся на территории Верхнетагильской ГРЭС, в беседе с корреспондентом ТАСС уточнила, что также без электроснабжения остался поселок Половинный с населением более 1 тыс. человек, который относится к Верхнему Тагилу. По ее словам, молния ударила примерно в 15:00 по местному времени (13:00 мск). «С тех пор света нет», — пояснила собеседник агентства.