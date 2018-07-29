Жители Верхнего Тагила остались без света 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Жители города Верхний Тагил в Свердловской области, где проживает 13 тыс. человек, остались без энергоснабжения. Об этом в субботу сообщил ТАСС диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Кировграда. В Верхнем Тагиле нет ЕДДС, данная служба расположена в соседнем городе и отслеживает информацию о ЧП, происходящих в двух муниципалитетах.
"Мы знаем, что свет в Верхнем Тагиле отключен во всех домах. Связаться с диспетчерами не можем из-за отсутствия электричества", — сказала диспетчер.
Диспетчер пожарной части Верхнего Тагила, располагающейся на территории Верхнетагильской ГРЭС, в беседе с корреспондентом ТАСС уточнила, что также без электроснабжения остался поселок Половинный с населением более 1 тыс. человек, который относится к Верхнему Тагилу. По ее словам, молния ударила примерно в 15:00 по местному времени (13:00 мск). «С тех пор света нет», — пояснила собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили жителей региона, что в выходные синоптики прогнозируют сильные дожди, град, а также при грозах усиление ветра до 25 м/с и более.