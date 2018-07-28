Почти 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах вечером в субботу

«Домодедово» и В московских аэропортах «Внуково» «Шереметьево» вечером в субботу отменили и задержали почти 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» задержали семь рейсов, три отменили. В «Домодедове» шесть задержаны, один отменен. В «Шереметьеве» задержали 19 рейсов. Данных по отменам и задержкам в аэропорту «Жуковский» не представлено.

Ранее жителей Московского региона предупредили о сильном дожде, грозе, граде и усилении ветра до 20 метров в секунду во второй половине дня в субботу.