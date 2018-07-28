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Сильный ливень обрушился на Москву
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Сильный ливень обрушился на Москву 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам главного специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, основная масса дождя прошлась по южной части столичного региона.
Сильный ливень обрушился на Москву в субботу, 28 июля. По информации синоптика, он начался на юге столицы, а в Подмосковье прошелся с градом.
— Очень много осадков, по крайней мере, то, что я своими глазами наблюдаю на юге Москвы — дождь лил стеной, воды много, — сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, чем южнее проходит дождь, тем он интенсивнее, поэтом северную часть столичного региона непогода может не застать, отмечает РИА Новости.
— Основная масса по югу. По югу области вообще град, мне люди присылают реальные фотографии, — добавил Евгений Тишковец.
Ранее сотрудники МЧС предупредили москвичей, что во второй половине дня в субботу резко ухудшится погода: город накроют дождь, гроза, град и сильный ветер (подробнее…).
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