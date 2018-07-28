Сильный ливень обрушился на Москву

По словам главного специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, основная масса дождя прошлась по южной части столичного региона.

Сильный ливень обрушился на Москву в субботу, 28 июля. По информации синоптика, он начался на юге столицы, а в Подмосковье прошелся с градом.

— Очень много осадков, по крайней мере, то, что я своими глазами наблюдаю на юге Москвы — дождь лил стеной, воды много, — сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец

По словам синоптика, чем южнее проходит дождь, тем он интенсивнее, поэтом северную часть столичного региона непогода может не застать, отмечает РИА Новости

— Основная масса по югу. По югу области вообще град, мне люди присылают реальные фотографии, — добавил Евгений Тишковец.