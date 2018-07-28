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Сначала доплыви: в Пулково из-за ливня пассажиры добирались до самолета босиком
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Сначала доплыви: в Пулково из-за ливня пассажиры добирались до самолета босиком 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как, держа обувь в руке, люди пробираются к самолету.
В Петербурге в результате сильного ливня затопило взлетную полосу. Вода доходила пассажирам до щиколоток, из-за чего людям приходилось добираться до своих самолетов босиком.
Подтверждающие это фотографии были опубликованы в социальных сетях.
«Новая услуга от аэропорта «Пулково» для тех, кто летит на море: сначала доплыви до самолета», — такой пост появился одной из групп «Вконтакте».
Тем не менее, прошедшие осадки никак не повлияли на расписание полетов, никаких задержек рейсов зафиксировано не было.
Сильные ливни в субботу, 28 июля прошли не только в Санкт-Петербурге, но и в Московском регионе. На некоторые города обрушился настоящий тропический шторм: прошел сильнейший дождь с градом, который затопил улицы и тротуары.
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