Сначала доплыви: в Пулково из-за ливня пассажиры добирались до самолета босиком

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как, держа обувь в руке, люди пробираются к самолету.

Петербурге в результате сильного ливня затопило взлетную полосу. Вода доходила пассажирам до щиколоток, из-за чего людям приходилось добираться до своих самолетов босиком.

Подтверждающие это фотографии были опубликованы в социальных сетях.

«Новая услуга от аэропорта «Пулково» для тех, кто летит на море: сначала доплыви до самолета», — такой пост появился одной из групп «Вконтакте».

Тем не менее, прошедшие осадки никак не повлияли на расписание полетов, никаких задержек рейсов зафиксировано не было.

Сильные ливни в субботу, 28 июля прошли не только в Санкт-Петербурге, но и в Московском регионе. На некоторые города обрушился настоящий тропический шторм: прошел сильнейший дождь с градом, который затопил улицы и тротуары.