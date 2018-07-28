В Самаре прыгнувший с моста в воду мужчина повредил позвоночник

Он повредил позвоночник, когда прыгнул с моста в воду.

В 13:40 дежурная смена спасателей ПСП «Катэк» отправились на правый берег. Пострадавшего переправили на спасательную станцию, где в 14:45 передали бригаде «скорой».