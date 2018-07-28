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На Феодосию обрушился ливень: улицы превратились в реки
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На Феодосию обрушился ливень: улицы превратились в реки 

РИА Новости Крым 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В субботу сильный ливень обрушился на Феодосию и превратил ее улицы в реки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Проливной дождь начался утром и затопил почти весь город. Пользователи выкладывают фото последствий стихии.
Особенно сильно пострадал автовокзал Феодосии. Чтобы пройти к автобусам, пассажиры вынуждены снимать обувь и преодолевать затопленную площадь вброд, находясь по щиколотки в воде.
Также ливень затопил улицы и дворы, в том числе в центральной части города. Местные жители в соцсетях жалуются на работу такси.
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