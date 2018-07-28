На Феодосию обрушился ливень: улицы превратились в реки

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 июл — РИА Новости Крым . В субботу сильный ливень обрушился на Феодосию и превратил ее улицы в реки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Проливной дождь начался утром и затопил почти весь город. Пользователи выкладывают фото последствий стихии.

Особенно сильно пострадал автовокзал Феодосии. Чтобы пройти к автобусам, пассажиры вынуждены снимать обувь и преодолевать затопленную площадь вброд, находясь по щиколотки в воде.

Также ливень затопил улицы и дворы, в том числе в центральной части города. Местные жители в соцсетях жалуются на работу такси.