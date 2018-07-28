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Непогода оставила без света юго-запад Украины
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Непогода оставила без света юго-запад Украины 

News.ru 1 час назад
Четыре региона Украины обесточены из-за сложных погодных условий. На юго-западе страны бушуют сильные грозы с градом.
Отключения затронули Полтавскую, Черкасскую, Запорожскую и Черниговскую области. Всего без света остались жители 141 населённого пункта, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Этот же циклон оставил без света более трёх тысяч жителей Ставропольского края России.
Ранее News.ru писал, что в Японии отменили 377 авиарейсов из-за приближения к юго-восточному побережью тайфуна «Джондари». Помимо авиасообщения, были отменены несколько скоростных поездов.
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