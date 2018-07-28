Ураган в КЧР оставил жителей станицы без газа

Непогода в КЧР принесла разрушения в станицу Зеленчукскую, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС

Вечером 27 июля сильный ветер с дождём обрушился на станицу, и местные жители попросили помощи у спасателей. Стихия повредила крыши восьми домов и газопровод на улице Кирова. Чтобы не допустить утечки газа, снабжение топливом пришлось приостановить на всей улице.

«Ремонтные работы по восстановлению газоснабжения будут завершены 28.07.2018 года в 18:00 часов. На месте происшествия всего к работам привлечено 33 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и 1 единица техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по КЧР.

Во время разгула стихии местные жители не пострадали. Социально-значимые объекты также остались нетронутыми.