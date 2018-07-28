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Пожары в Греции повредили более двух тысяч зданий
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Пожары в Греции повредили более двух тысяч зданий 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Лесные пожары рядом с Афинами повредили более 2 тысяч жилых зданий, 500 домов были полностью разрушены огнем. По последним данным, погибли 86 человек.
"Мы начали расследование. По одной из версий, причиной возгораний могли стать поджоги", — заявил министр по делам защиты граждан Никос Тоскас. Он отметил, что огонь быстро распространялся из-за высокой температуры воздуха и сильного ветра.
Кроме того, некоторые европейские СМИ написали, что на ситуацию повлияли и жесткие меры бюджетной экономии, действующие в Греции в последние годы.
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