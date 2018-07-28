Авиакомпании отменили более 150 рейсов из-за тайфуна в Японии 

Облачная шапка мощного тайфуна Jongdari накрыла юго-восточное побережье Японии. Авиакомпании отменили не менее 150 внутренних рейсов. Также частично приостановлено морское сообщение, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Сейчас давление в центре атмосферного вихря — 965 гектопаскалей, максимальная скорость ветра — 55 метров в секунду. В ближайшие часы тайфун обрушится на провинцию Кансай, которая в начале июля пострадала от паводков и оползней, вызванных продолжительными ливнями. Ожидается, что за сутки в центральных и западных районах Японии может выпасть до 400 миллиметров осадков.