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Авиакомпании отменили более 150 рейсов из-за тайфуна в Японии
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Авиакомпании отменили более 150 рейсов из-за тайфуна в Японии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Облачная шапка мощного тайфуна Jongdari накрыла юго-восточное побережье Японии. Авиакомпании отменили не менее 150 внутренних рейсов. Также частично приостановлено морское сообщение, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Сейчас давление в центре атмосферного вихря — 965 гектопаскалей, максимальная скорость ветра — 55 метров в секунду. В ближайшие часы тайфун обрушится на провинцию Кансай, которая в начале июля пострадала от паводков и оползней, вызванных продолжительными ливнями. Ожидается, что за сутки в центральных и западных районах Японии может выпасть до 400 миллиметров осадков.
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