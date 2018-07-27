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Проливные дожди привели к человеческим жертвам в Индии
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Проливные дожди привели к человеческим жертвам в Индии 

360tv.ru 44 минуты назад
Правительство Индии заявило о 27 погибших и 12 пострадавших гражданах в результате обильных дождей на севере страны. Как уточнило ИА Nation News, многие числяться пропавшими без вести.
В ходе сильных осадков местные реки вышли из берегов.
Центральный власти страны уже обратились с требованием к муниципалитетам с требованиями организовать помощь подтопленным районам и эвакуировать жителей из наиболее опасных мест.
Жителям, чьи дома разрушила непогода, предоставят финансовую помощь.
В России сильный дождь превратил в реки улицы Кисловодска. Поток был такой силы, что даже сбил с ног женщину.
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