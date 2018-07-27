Проливные дожди привели к человеческим жертвам в Индии

Правительство Индии заявило о 27 погибших и 12 пострадавших гражданах в результате обильных дождей на севере страны. Как уточнило ИА Nation News, многие числяться пропавшими без вести.

В ходе сильных осадков местные реки вышли из берегов.

Центральный власти страны уже обратились с требованием к муниципалитетам с требованиями организовать помощь подтопленным районам и эвакуировать жителей из наиболее опасных мест.

Жителям, чьи дома разрушила непогода, предоставят финансовую помощь.