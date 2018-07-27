Утонувшие машины и реки вместо улиц: Кисловодск затопило после ливня

В настоящий момент специальные службы занимаются аварийно-восстановительными работами.

Кисловодске введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейших ливней, обрушившихся на город, и ветра, скорость которого достигает 18 метров в секунду.

В результате стихийного бедствия пострадали люди, один человек был экстренно госпитализирован. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей, кровли домов и повалены десятки деревьев, передает агентство «Интерфакс»

Более 20 тысяч человек остались без света. В нескольких домах было нарушено газоснабжение.

В настоящий момент в Кислозаводске организована работа аварийных комплексных бригад, ведутся восстановительные работы.