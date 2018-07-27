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В Кисловодске более 20 тысяч человек остались без света из-за ветра
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В Кисловодске более 20 тысяч человек остались без света из-за ветра 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Свыше 20 тысяч человек остались без энергоснабжения в Кисловодске Ставропольского края в результате сильных порывов ветра, госпитализирован один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Нарушено энергоснабжение более 4 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 20 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, при порывах ветра до 18 метров в секунду произошло падение 10 деревьев, повреждены кровля детской школы-интерната и два автомобиля. По предварительным данным, пострадал один человек, частично подтоплены участки одной улицы и первого этажа торгового дома «Кристалл». Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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