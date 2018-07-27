Что произойдет, если дожди исчезнут навсегда

Не любите дождь? Зря. Смотрите, во что превратилась бы наша планета, если бы дождя и вовсе не было.

Не только дождь, но и снег жизненно важны. Без них планета просто обречена на катастрофу. Вспомните школьную программу: если осадки прекратятся, то один исчезнет один из важнейших процессов в природе, постоянный круговорот воды.

Со временем без дождя пересохнут все водоемы. Соотвественно, без пищи останутся животные. А вот, что произойдет дальше:

Описанный в видео сценарий похож на фантастику. Однако, такое действительно может произойти: в этом случае воды человечеству хватит всего на два века.