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МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ливне, грозе и шквалистом ветре до конца суток 28 июля
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МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ливне, грозе и шквалистом ветре до конца суток 28 июля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Москве ожидается сильные ливень, гроза и шквалистое усиление ветра до конца суток 28 июля. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по столице.
«Росгидромет прогнозирует в период с 20:00 часов до конца суток 28 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют гражданам по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Управляя автотранспортным средством, следует припарковаться. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.
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