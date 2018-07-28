МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ливне, грозе и шквалистом ветре до конца суток 28 июля 

В Москве ожидается сильные ливень, гроза и шквалистое усиление ветра до конца суток 28 июля. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по столице.
«Росгидромет прогнозирует в период с 20:00 часов до конца суток 28 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют гражданам по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Управляя автотранспортным средством, следует припарковаться. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.