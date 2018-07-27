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МИД России предупреждает о наводнениях сразу в нескольких странах
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МИД России предупреждает о наводнениях сразу в нескольких странах 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, сразу в нескольких странах ожидаются неблагоприятные погодные условия.
Завтра в Японии прогнозируется тропический шторм на острове Хонсю. Возможны наводнения, сбои в электроснабжении и транспортном сообщении.
Панаме ливни и наводнения грозят до 28 июня, также возможны оползни по всей территории страны.
На востоке и севере Индии с 27 по 29 июля ожидаются муссонные дожди, возможны и наводнения.
В США сегодня наблюдаются сложные метеоусловия в связи ливнями и наводнениями в штатах Массачусетс, Северная Каролина, Пенсильвания и Мэриленд.
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