МЧС продлило до конца суток экстренное предупреждение в Москве

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. МЧС продлило до конца суток субботы, 28 июля, экстренное предупреждение о грозе, сильном дожде и ветре в Москве, сообщается на сайте столичного главка.

Ранее столичный главк МЧС предупредил, что в субботу в Москве возможна гроза с порывами ветра от 15 метров в секунду.

"Росгидромет прогнозирует в период с 20.00 часов до конца суток 28 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют, если непогода застала на улице, укрыться в капитальном строении и не пытаться спрятаться от дождя под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями, а также не пробовать самостоятельно преодолеть подтопленные участки.

Кроме того, управляя автотранспортным средством при грозе, рекомендуется припарковаться. Отмечается, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, а также рыбачить.