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МЧС продлило до конца суток экстренное предупреждение о грозе
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МЧС продлило до конца суток экстренное предупреждение о грозе 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: MosDay.ru
МЧС продлило до конца суток субботы, 28 июля, экстренное предупреждение о грозе, сильном дожде и ветре в Москве, передает РИА «Новости».
"Росгидромет прогнозирует в период с 20.00 часов до конца суток 28 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют, если непогода застала на улице, укрыться в капитальном строении и не пытаться спрятаться от дождя под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями, а также не пробовать самостоятельно преодолеть подтопленные участки.
Кроме того, управляя автотранспортным средством при грозе, рекомендуется припарковаться. Отмечается, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, а также рыбачить.
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