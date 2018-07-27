Видео: песчаная буря накрыла целый город

Огромная песчаная буря высотой более 50 метров в течение нескольких минут пронеслась по китайскому городу Голмуд в провинции Цинхай. Происходящее напомнило сцены из фильма ужасов.

Песок разносился ветром со скоростью 20,7 метров в секунду.

На кадрах видно, как стена пыли покрыла весь город, сбив на своем пути деревья. Из-за нулевой видимости полицейские призвали водителей ехать очень медленно.

По данным издания, сообщений о жертвах не поступало. Гольмуд подвержен экстремальным погодным условиям из-за своего расположения на Тибетском плато. На прошлой неделе город накрыло снегом, а несколько дней назад заливало сильными дождями, сообщает Metro