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Видео: песчаная буря накрыла целый город
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Видео: песчаная буря накрыла целый город 

Ридус 2 часа назад
Огромная песчаная буря высотой более 50 метров в течение нескольких минут пронеслась по китайскому городу Голмуд в провинции Цинхай. Происходящее напомнило сцены из фильма ужасов.
Песок разносился ветром со скоростью 20,7 метров в секунду.
На кадрах видно, как стена пыли покрыла весь город, сбив на своем пути деревья. Из-за нулевой видимости полицейские призвали водителей ехать очень медленно.
По данным издания, сообщений о жертвах не поступало. Гольмуд подвержен экстремальным погодным условиям из-за своего расположения на Тибетском плато. На прошлой неделе город накрыло снегом, а несколько дней назад заливало сильными дождями, сообщает Metro
В июне «Ридус» сообщал об ураганном ветре, который обрушился на Барнаул. Тогда город практически полностью остался без электричества и частично без воды. В Центральном районе города был введен режим чрезвычайной ситуации.
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