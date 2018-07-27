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Житель Новороссийска залез на электроопору и погиб от удара током
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Житель Новороссийска залез на электроопору и погиб от удара током 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Это произошло в ночь на 26 июля
Житель Новороссийска залез на электроопору и погиб от удара током.
Это случилось в ночь на 26 июля. В доме у мужчины погас свет, и он решил самостоятельно восстановить электричество.
Местный житель забрался на столб линии электропередачи. Мужчину ударило током, он упал на землю. Приехавшие на место происшествия врачи «скорой помощи» смогли только констатировать его смерть, сообщает «Наша газета Новороссийск».
Напомним, краснодарскую школьницу ударило током во время селфи на вагоне поезда
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