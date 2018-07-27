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Мужчину убило током во время грозы в Новороссийске
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Мужчину убило током во время грозы в Новороссийске 

Новая Кубань 21 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел сегодня ночью в Восточной районе г. Новороссийска.
В курортном городе снова шли проливные дожди. Экстренные службы о разрушениях или жертвах официально не заявляли.
Однако во время стихи произошел несчастный случай. У жителя одного из частных домов погас свет. Он решил устранить поломку и поднялся на высоковольтный столб, по которому проходила контактная линия электропередачи. Мужчину поразило током. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Но смерть наступила мгновенно ещё в момент падения со столба.
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