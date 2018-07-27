Мужчину убило током во время грозы в Новороссийске

В курортном городе снова шли проливные дожди. Экстренные службы о разрушениях или жертвах официально не заявляли.

Однако во время стихи произошел несчастный случай. У жителя одного из частных домов погас свет. Он решил устранить поломку и поднялся на высоковольтный столб, по которому проходила контактная линия электропередачи. Мужчину поразило током. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Но смерть наступила мгновенно ещё в момент падения со столба.