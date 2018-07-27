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МЧС предупредило жителей Прикамья о дождях, грозах и граде
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МЧС предупредило жителей Прикамья о дождях, грозах и граде 

АиФ Пермь 28 минут назад
Фото: АиФ Пермь
По данным МЧС 28 июля в Прикамье ожидается переменная облачность. На севере края возможны кратковременные дожди и грозы. В большинстве районов края они пройдут в дневное время.
В ночное время при грозе порывы ветра будут достигать 5 — 10 метров в секунду, в дневные часы — до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 25-30°, по северу местами до 20°.
Из-за неблагоприятных метеорологических явлений (сильный дождь, град, гроза, при грозе порывы ветра) велика вероятность аварий на автодорогах. Наиболее аккуратными в МЧС просят быть водителей, которые планируют 28 июля ехаь по трассам с высокой загруженностью. Это участок федеральной автодороги М7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Уфа «Подъезд к Перми», трассы «А-153 Нытва-Кудымкар», Р-242 Пермь-Екатеринбург и Р-243 Пермь-Киров.
При этом, не смотря на прогнозируемые дожди, местами по Пермскому краю сохранится высокая пожарная опасность.
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