МЧС предупредило жителей Прикамья о дождях, грозах и граде

По данным МЧС 28 июля в Прикамье ожидается переменная облачность. На севере края возможны кратковременные дожди и грозы. В большинстве районов края они пройдут в дневное время.

В ночное время при грозе порывы ветра будут достигать 5 — 10 метров в секунду, в дневные часы — до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 25-30°, по северу местами до 20°.

Из-за неблагоприятных метеорологических явлений (сильный дождь, град, гроза, при грозе порывы ветра) велика вероятность аварий на автодорогах. Наиболее аккуратными в МЧС просят быть водителей, которые планируют 28 июля ехаь по трассам с высокой загруженностью. Это участок федеральной автодороги М7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Уфа «Подъезд к Перми », трассы «А-153 Нытва-Кудымкар», Р-242 Пермь-Екатеринбург и Р-243 Пермь-Киров.