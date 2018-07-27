За сутки в Крыму на пожарах спасены пять человек

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 июл — РИА Новости Крым . За минувшие сутки в Крыму произошло два пожара в жилых домах, на которых спасены пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Так, рано утром в Керчи произошел пожар в двухкомнатной квартире трехэтажного дома на ул. Славы. Огонь уничтожил вещи на площади 4 кв м. При этом были эвакуированы три человека.

В этот же день, но уже поздно вечером произошло возгорание на третьем этаже шестиэтажного дома в Ялте. Сгорели вещи на площади 4 кв м. При тушении огня пожарные эвакуировали двух человек.