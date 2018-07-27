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В Греции разыскивают поджигателей леса
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В Греции разыскивают поджигателей леса 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Власти Греции ищут поджигателей, превративших курорты страны в пепел. По последним данным, в огне погибли 85 человек. Полиция усмотрела злой умысел в том, что пожары вспыхнули одновременно в 11 районах страны. Местные СМИ пишут о мафиозных разборках из-за дорогих участков земли.
— В одном районе выгодно добывать апоксиды — и одна крупная компания уже давно пыталась выкупить лесной участок. В другом — за землёй охотятся крупные отели, — говорит журналист Андреас Зафирис.
Пожары стали национальным бедствием, они признаны самыми разрушительными и смертоносными в истории страны. На материке они уже локализованы, с отдельными очагами спасатели борются на острове Родос.
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