В Греции разыскивают поджигателей леса

Власти Греции ищут поджигателей, превративших курорты страны в пепел. По последним данным, в огне погибли 85 человек. Полиция усмотрела злой умысел в том, что пожары вспыхнули одновременно в 11 районах страны. Местные СМИ пишут о мафиозных разборках из-за дорогих участков земли.

— В одном районе выгодно добывать апоксиды — и одна крупная компания уже давно пыталась выкупить лесной участок. В другом — за землёй охотятся крупные отели, — говорит журналист Андреас Зафирис.