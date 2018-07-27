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Кубанские синоптики предупредили жителей и гостей региона о дождях и грозе на Черноморском побережье
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Кубанские синоптики предупредили жителей и гостей региона о дождях и грозе на Черноморском побережье 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае в пятницу, субботу и воскресенье прогнозируются кратковременные дожди с грозой, в отдельных пунктах — ливни и град. Ветер восточных направлений с порывами до 12-17 м/с, в некоторых районах возможно шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.
Температура ночью 20-25°С, в предгорьях на юго-востоке региона — местами 15-20°С. Днем воздух прогреется до 30-35°С, местами ожидается 37-градусная жара.
По прогнозу краевого Гидрометцентра, на побережье Черного моря в субботу и воскресенье возможны кратковременные осадки с грозой. Здесь температура ночью 22-27°С, днем 29-34°С.
Жителей и гостей Краснодара тоже двух дождливые выходные. Сегодня в городе ожидается кратковременный ливневый дождь, осадки возможны в субботу и воскресенье. Ветер восточного направления, при грозе ожидается усиление до 18 м/с. Температура ночью 21-23°С, днем 34-36°С.
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