Около 13 тыс. пассажиров застряли в аэропорту Чэнду из-за грозы

Чэнду , 27 июля / Синьхуа / — В пятницу утром около 13 тыс. пассажиров застряли в аэропорту Шуанлю города Чэнду /админ. центр пров. Сычуань, Юго-Западный Китай / из-за грозы.

Администрация аэропорта сообщила об отмене шести и задержке 113 вылетающих рейсов, восемь прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Гроза обрушилась на Чэнду в 3:40 пятницы. В настоящее время взлетно-посадочные полосы аэропорта, которые были закрыты на несколько часов, снова открыты.

Количество задержанных и отмененных рейсов в течение сегодняшнего дня может вырасти, поскольку гроза продолжается. -0-