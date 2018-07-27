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Около 13 тыс. пассажиров застряли в аэропорту Чэнду из-за грозы
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Около 13 тыс. пассажиров застряли в аэропорту Чэнду из-за грозы 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Чэнду, 27 июля /Синьхуа/ — В пятницу утром около 13 тыс. пассажиров застряли в аэропорту Шуанлю города Чэнду /админ. центр пров. Сычуань, Юго-Западный Китай/ из-за грозы.
Администрация аэропорта сообщила об отмене шести и задержке 113 вылетающих рейсов, восемь прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
Гроза обрушилась на Чэнду в 3:40 пятницы. В настоящее время взлетно-посадочные полосы аэропорта, которые были закрыты на несколько часов, снова открыты.
Количество задержанных и отмененных рейсов в течение сегодняшнего дня может вырасти, поскольку гроза продолжается. -0-
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