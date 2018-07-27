Одна беда сменила другую: на Грецию обрушились сильные ливни

Греции одна беда сменила другую. После лесных пожаров на страну обрушились ливни, которые вызвали наводнения в окрестностях Афин, передает «МИР 24».

В северной части Аттики — настоящий потоп. Залиты многие главные дороги северной части Афин. На трассах образовались пробки. Пожарные и спасатели помогают водителям и пассажирам выбраться из машин. Подтоплены десятки жилых домов. Однако сильные дожди помогли потушить лесные пожары, в которых погибли 85 человек.

Метеорологи заявляют, что сегодня дожди в регионе продолжатся.

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