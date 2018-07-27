Тайфун «Джондари» изменил траекторию и пойдет к Южной Корее

Накануне приморские синоптики сообщали, что тайфун нацелился на Токио: ожидалось, что к воскресенью он подойдёт к столице Японии со своими проливными дождями, попытается перевалить остров Хонсю и выйти в Японское море, устремившись на Приморье, но по пути растеряет силу.

"Тайфун «Джондари», продолжая набирать силу, в минувшие сутки смещался на северо-восток со скоростью около 22 километра в час. Давление в его центре понизилось до 970 гПа, максимальная скорость ветра увеличилась до 35 метров в секунду … Пока тайфун смещается над морской акваторией и угрожает лишь судам, которые могут оказаться на его пути. Ближайшие несколько часов он продолжит движение в том же направлении, но сегодня вечером под натиском тихоокеанского антициклона повернёт на север, а затем на северо-запад", — говорится в сообщении.

Синоптики полагают, что в субботу днём вихрь подойдёт к японскому острову Хонсю и обрушит на него проливные дожди и ураганный ветер. В ночь на воскресенье, 29 июля, тайфун выйдет на остров в районе полуострова Кии, около 400 километров к юго-западу от Токио. Затем тайфун снова изменит траекторию и начнёт смещаться над Японией в западном направлении.