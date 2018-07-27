На Командорских островах нашли новый вид растения

ВЛАДИВОСТОК , 27 июл — РИА Новости . Ученые обнаружили новый вид растительности на острове Медный на Камчатке, сообщает Командорский заповедник.

Медный — второй по величине остров в составе Командорских островов площадью в 186 квадратных километров и протяженностью 57 километров. Он отделен от острова Беринга проливом Адмирала Кузнецова. Отличительной особенностью Медного является высокогорный рельеф. С конца XIX века до 1970 года на острове жили 200 человек. Сейчас Медный необитаем.

"Список флоры острова Медный пополнился еще одним видом растения — манжеткой городковатой (Alchemilla subcrenataBuser). Необычное для этой местности растение обнаружила ботаник заповедника «Командорский» Анжелика Могилева в ходе геоботанической экспедиции. Вместе с государственным инспектором Алексеем Могилевым они провели месяц на необитаемом острове, собирая данные о растительном мире второго по величине острова Командорского архипелага", — говорится в сообщении.

По словам ботаника, растение не относится ни к камчатской, ни к северо-американской флоре, типичной для Командорских островов. Возможно, это не единственная находка нового вида, уточняет специалист, еще предстоит разобрать 60 гербарных образцов и фотографии.

Кроме того, в ходе экспедиции специалисты обнаружили новые места с редкими видами растений семейства Орхидные, занесенных в Красные книги России Камчатского края : венерин башмачок Ятабе, любка широколистная и лизиелла малоцветковая.

В последнее десятилетие описание растительного мира на Командорах велось нерегулярно. Сейчас для наблюдения за состоянием флоры острова Медного и получением более полных данных заложены восемь постоянных геоботанических площадок.