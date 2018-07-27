СМИ: число погибших в результате лесных пожаров близ Афин достигло 87 человек

ТАСС , 27 июля. Число погибших в результате сильных лесных пожаров в Греции возросло до 87 человек. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

По его данным, в больнице скончался еще один пострадавший от пожаров, 62-летний житель загородного поселка Мати , где все было полностью уничтожено огнем.

Ранее эксперты-криминалисты сообщали об увеличении числа погибших до 86 человек.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. 23 июля вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров — в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос.

Сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике, где было обнаружено большинство тел погибших. Сейчас большая часть пожаров потушена, последние очаги возгорания локализуют. В среду и четверг на смену жаркой погоде пришли ливни.