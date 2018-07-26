В Петербурге при пожаре пострадали два человека и кошки

26 июля спасатели получили сообщение о пожаре в Кировском район. В пятиэтажном здании на улице Козлова полыхала трехкомнатная квартира. В комнате и коридоре горела обстановка на общей площади 25 кв. метров.

По сообщениям очевидцев, жильцы стояли на балконе и просили их спасти. При этом из квартиры выскочило несколько кошек. Пожарные спасли людей. Однако они получили небольшие ожоги.

Специалисты потушили квартиру за час. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 15 человек личного состава.