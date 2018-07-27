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Вслед за пожарами на Афины обрушилось наводнение
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Вслед за пожарами на Афины обрушилось наводнение 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Наводнение, вызванное проливными дождями, затопило дороги и дома на севере греческой столицы.
Вслед за сильными пожарами на материковую Грецию обрушилось наводнение. После шторма затоплены пригороды греческой столицы, Афин. Об этом сообщает Sputnik Греция.
На кадрах, которые сняли жители, видно, что припаркованные автомобили ушли под воду наполовину. Мощные потоки смывают мусор и поваленные ветви деревьев.
В целях безопасности власти перекрыли несколько дорог. С просьбой откачать воду из затопленных домов в пожарную службу обратились 140 жителей.
Ранее в этих районах были сильные пожары, жертвами которых стали 83 человека. Спасатели продолжают поиски пропавших. Премьер Греции Алекс Ципрас объявил в стране трехдневный трааур.
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