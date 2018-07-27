Вслед за пожарами на Афины обрушилось наводнение

Наводнение, вызванное проливными дождями, затопило дороги и дома на севере греческой столицы.

Вслед за сильными пожарами на материковую Грецию обрушилось наводнение. После шторма затоплены пригороды греческой столицы, Афин. Об этом сообщает Sputnik Греция.

На кадрах, которые сняли жители, видно, что припаркованные автомобили ушли под воду наполовину. Мощные потоки смывают мусор и поваленные ветви деревьев.

В целях безопасности власти перекрыли несколько дорог. С просьбой откачать воду из затопленных домов в пожарную службу обратились 140 жителей.