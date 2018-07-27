Паводок атаковал поселок Тырма в Хабаровском крае

Река Сутырь, протекающая рядом с поселком Тырма Верхнебуреинского района, вышла из берегов 26 июля примерно к полудню, вода затопила 22 деревенских двора и вошла в 7 частных домов, расположенных в низине, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— Из подтопленных домов были отселены 9 человек, шестеро из которых дети, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Несмотря на то, что поселковая администрация на базе участковой больницы развернула пункт временного размещения для подтопленцев, дюди предпочли разместиться у знакомых и родственников. В Тырму немедленно вылетел вертолет, на борту которого находилась оперативная группа сотрудников МЧС.

Уже этим утром, сообщают спасатели, уровень воды в реке Сутырь упал почти на метр, вода ушла из подтопленных домов, освободила семь подворий и уровень продолжает падать. Резкий подъем, объясняют специалисты, был связан с обильными дождями прошедшими в регионе. Тем не менее, группа спасателей остается в поселке и продолжает исследовать паводковую активность. В крае развернут оперативный штаб, который отслеживает ситуацию в регионе.

— Мы сейчас ждем, когда в Хабаровский край придёт пик паводка Амура, тогда станет ясно какие населенные пункты могут быть подтоплены и на сколько, — комментирует Екатерина Потворова. — Предварительно ожидается, что вода не поднимется выше 520 — 550 см, в то время как для Амура неблагоприятным считается уровень в 600 см. Ожидается, что может быть подтоплено левобережье Амура.