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В пятницу и выходные дни в Рязани будет сильная жара — МЧС
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В пятницу и выходные дни в Рязани будет сильная жара — МЧС
АиФ Рязань
1 час назад
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АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-29 июля на территории
Рязанской области
установится жаркая погода, сообщает региональное
МЧС
.
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