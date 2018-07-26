Юг России остается во власти мощного циклона 

На юг России обрушился мощный циклон. Под ударом оказался Краснодарский край. Там дожди не прекращаются уже неделю. Очередная порция осадков привела к транспортному коллапсу. Из-за сильнейшего ливня улицы краевого центра превратились в реки.
Пострадал от непогоды и Новороссийск. На город обрушился мощный ливень с грозой. Порывы ветра местами достигали 30 метров в секунду. На одном из причалов в порту ураган опрокинул тяжёлые контейнеры. Большая часть улиц оказались под водой.
А в Геленджике очевидцам удалось снять на видео смерч над Черным морем. Огромная воронка прошла недалеко от берега. МЧС заранее предупредило жителей о возможном появлении смерчей над акваторией и рекомендовало рыбакам не выходить на промысел.