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Юг России остается во власти мощного циклона
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Юг России остается во власти мощного циклона 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
На юг России обрушился мощный циклон. Под ударом оказался Краснодарский край. Там дожди не прекращаются уже неделю. Очередная порция осадков привела к транспортному коллапсу. Из-за сильнейшего ливня улицы краевого центра превратились в реки.
Пострадал от непогоды и Новороссийск. На город обрушился мощный ливень с грозой. Порывы ветра местами достигали 30 метров в секунду. На одном из причалов в порту ураган опрокинул тяжёлые контейнеры. Большая часть улиц оказались под водой.
А в Геленджике очевидцам удалось снять на видео смерч над Черным морем. Огромная воронка прошла недалеко от берега. МЧС заранее предупредило жителей о возможном появлении смерчей над акваторией и рекомендовало рыбакам не выходить на промысел.
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