На выходных кузбассовцев ожидают дожди и холодные ночи

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Кузбассе.

По сообщению Кемеровского Гидрометцентра, в пятницу в большинстве районов ожидаются дожди, северо-восточный порывистый ветер. Днем температура составит +16, +21°С. Ночью будет существенно холоднее, +7, +12°С, возможны дожди и грозы.

В субботу над регионом будет властвовать высотный циклон. В областном центре преимущественно без осадков, но по области возможны дожди. Днем +17, +22°С, ночью +6, +11°С с северо-восточным ветром.

В воскресенье немного потеплеет. Днем столбик термометра покажет +19, +24°С, ночью +8, +13°С. В отдельных районах возможны небольшие дожди и грозы.