Ещё
На выходных кузбассовцев ожидают дожди и холодные ночи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выходных кузбассовцев ожидают дожди и холодные ночи 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Синоптики рассказали о погоде на выходных в Кузбассе.
По сообщению Кемеровского Гидрометцентра, в пятницу в большинстве районов ожидаются дожди, северо-восточный порывистый ветер. Днем температура составит +16, +21°С. Ночью будет существенно холоднее, +7, +12°С, возможны дожди и грозы.
В субботу над регионом будет властвовать высотный циклон. В областном центре преимущественно без осадков, но по области возможны дожди. Днем +17, +22°С, ночью +6, +11°С с северо-восточным ветром.
В воскресенье немного потеплеет. Днем столбик термометра покажет +19, +24°С, ночью +8, +13°С. В отдельных районах возможны небольшие дожди и грозы.
АиФ Кузбасс: последние новости
В Кемеровской области мужчина сгорел в машине на берегу озера В Крапивинском районе произошел пожар в санатории Семерых беловчан будут судить за мошенничество и вымогательство
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР58
С Крымским мостом может произойти страшное443
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия37
Мировые лидеры не смогли найти флаги своих стран26
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип350
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
00:47
Предсказано самое длинное кровавое лунное затмение
Наука и техника
12:12
Вассерман начал «Вынос мозга» на YouTube
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение