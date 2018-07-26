Дожди затопили жилые дома в Прикарпатье

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

городе Болехов вследствие поднятия уровня воды затопило подвальные помещения жилых домов. Ремонтные бригады откачали воду из четырех подвальных помещений жилых домов.

В селе Фитькив Надвирнянского района в результате поднятия уровня воды в реке Быстрица-Надвирнянская поврежден пешеходный мост.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды наУкраине обесточены 117 населенных пунктов.

25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Пользователи соцсетей активно делились последствиями непогоды и сетовали на неспособность властей в который раз справиться с прогнозируемой стихией.