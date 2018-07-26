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Дожди затопили жилые дома в Прикарпатье
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Дожди затопили жилые дома в Прикарпатье 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
В городе Болехов вследствие поднятия уровня воды затопило подвальные помещения жилых домов. Ремонтные бригады откачали воду из четырех подвальных помещений жилых домов.
В селе Фитькив Надвирнянского района в результате поднятия уровня воды в реке Быстрица-Надвирнянская поврежден пешеходный мост.
Ранее сообщалось, что в результате непогоды наУкраине обесточены 117 населенных пунктов.
25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Пользователи соцсетей активно делились последствиями непогоды и сетовали на неспособность властей в который раз справиться с прогнозируемой стихией.
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