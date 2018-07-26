Пожары в Греции подбираются к острову Родос

По последним данным, жертвами огненной стихии стали уже более 80 человек, около 200 пострадали. В сгоревших посёлках спасатели разбирают тлеющие руины, продолжаются поиски пропавших без вести, пишет «МИР24».