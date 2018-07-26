Ещё
Абэ подтвердил готовность решить территориальный вопрос с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абэ подтвердил готовность решить территориальный вопрос с Россией 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил готовность решить территориальный вопрос с Россией. Об этом глава японского правительства заявил в четверг на встрече со школьниками — внуками и правнуками бывших жителей «северных территорий», как в Японии называют южные Курильские острова.
"Я хочу продолжить плотный и активный переговорный процесс, который приведет к решению [проблемы]", — цитирует главу японского правительства агентство Kyodo. Отмечается, что ученики школ северного японского острова Хоккайдо, в свою очередь, попросили премьер-министра «приложить усилия, чтобы как можно скорее бывшие жители [этих территорий] могли свободно посещать четыре северных острова».
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
ТАСС: последние новости
Власти подтопленного Забайкалья предложили бизнесу установить минимальную надбавку на воду Жильцы пострадавшего от хлопка газа дома в Ленинградской области вернулись в квартиры Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 554,5 тыс. га
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Российских дачников ждет неприятный сюрприз103
Москва ответила США на крымскую провокацию482
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»232
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
00:39
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение