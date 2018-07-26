ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил готовность решить территориальный вопрос с Россией. Об этом глава японского правительства заявил в четверг на встрече со школьниками — внуками и правнуками бывших жителей «северных территорий», как в Японии называют южные Курильские острова.
"Я хочу продолжить плотный и активный переговорный процесс, который приведет к решению [проблемы]", — цитирует главу японского правительства агентство Kyodo. Отмечается, что ученики школ северного японского острова Хоккайдо, в свою очередь, попросили премьер-министра «приложить усилия, чтобы как можно скорее бывшие жители [этих территорий] могли свободно посещать четыре северных острова».
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.