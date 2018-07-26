Абэ подтвердил готовность решить территориальный вопрос с Россией

ТОКИО, 26 июля. / ТАСС /. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил готовность решить территориальный вопрос с Россией . Об этом глава японского правительства заявил в четверг на встрече со школьниками — внуками и правнуками бывших жителей «северных территорий», как в Японии называют южные Курильские острова.

"Я хочу продолжить плотный и активный переговорный процесс, который приведет к решению [проблемы]", — цитирует главу японского правительства агентство Kyodo. Отмечается, что ученики школ северного японского острова Хоккайдо, в свою очередь, попросили премьер-министра «приложить усилия, чтобы как можно скорее бывшие жители [этих территорий] могли свободно посещать четыре северных острова».