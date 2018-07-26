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Пашинян: Армения заинтересована в строительстве новой АЭС при содействии России
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Пашинян: Армения заинтересована в строительстве новой АЭС при содействии России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Армения заинтересована в строительстве новой атомной электростанции, которая могла бы заменить модернизируемую в настоящее время Армянскую АЭС. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
По его словам, «для Армении очень важно иметь атомную энергетику», и в стране надеются продлить срок эксплуатации действующей АЭС до 2040 года, а до этого построить новую атомную электростанцию. «Я надеюсь, что Россия нам поможет в этом вопросе, потому что, к сожалению, на данный момент у нас недостаточно финансовых средств, чтобы самостоятельно начать этот процесс. Но если наши коллеги из России помогут нам, мы с удовольствием [начнем строительство], мы очень заинтересованы в этой теме», — сказал он, добавив, что планов закрытия существующей АЭС у страны нет.
Армянская АЭС была введена в эксплуатацию в 1979 году и остановлена в 1989 году после разрушительного Спитакского землетрясения. В 1995 году она была расконсервирована при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС обеспечивает около трети всей вырабатываемой в Армении электроэнергии, себестоимость которой значительно ниже, нежели электричество, произведенное на ТЭС и ГЭС.
27 марта 2015 года правительство Армении одобрило программу продления сроков эксплуатации АЭС. Для этого подписаны два межправительственных соглашения с Россией о сотрудничестве в продлении срока эксплуатации второго энергоблока станции. В соответствии с одним из этих документов РФ предоставила Армении на продление работы АЭС экспортный кредит в $270 млн и грант в $30 млн В конце прошлого года российские и армянские эксперты подтвердили, что продлить сроки эксплуатации АЭС принципиально возможно.
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